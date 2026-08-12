Lunghi, Barrena y Reino pidieron a Nación que el ramal Tandil–Quequén sea incluido en la nueva concesión ferroviaria

Los intendentes de Tandil, Lobería y Balcarce se reunieron con el secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich, y plantearon la necesidad de incorporar el corredor al nuevo esquema de concesión de las vías destinadas al transporte de cargas. El objetivo es recuperar una conexión estratégica con Puerto Quequén, inactiva desde 1998.

El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, junto a sus pares de Lobería, Pablo Barrena, y de Balcarce, Esteban Reino, mantuvo este miércoles un encuentro con el secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich, para plantear la necesidad de que el ramal ferroviario Tandil–Quequén sea contemplado dentro del nuevo esquema de concesión de las vías destinadas al transporte de cargas.

Durante la reunión, los jefes comunales destacaron la importancia estratégica que tendría para el desarrollo productivo y logístico del sudeste bonaerense la recuperación de la conexión ferroviaria con Puerto Quequén. En ese marco, solicitaron que el corredor sea incorporado expresamente al proceso que lleva adelante el Gobierno nacional para definir el futuro de la red ferroviaria de cargas.

Plencovich recibió el planteo y se comprometió a evaluar la posibilidad de incorporar el ramal Tandil–Quequén al nuevo esquema de concesión, una definición que los municipios consideran clave para que una eventual recuperación de la traza pueda concretarse.

Un reclamo que lleva varios años

La gestión forma parte de un trabajo regional que los municipios vienen desarrollando desde hace varios años con el objetivo de recuperar una infraestructura considerada estratégica para la producción y la logística de la zona.

La articulación comenzó en 2022 entre intendentes de la región y, al año siguiente, la propuesta logró reunir el acompañamiento de 13 jefes comunales.

Ahora, el planteo adquiere especial relevancia a partir de la redefinición del esquema contractual de la Línea General Roca y del proceso que se lleva adelante para establecer el futuro de las concesiones ferroviarias de cargas.

Según la documentación técnica elaborada para respaldar la iniciativa, la red ferroviaria de cargas ya permite conectar Tandil con Olavarría y Bahía Blanca y, desde allí, con otros corredores productivos. La recuperación del tramo hacia Lobería, Necochea y Quequén permitiría completar esa vinculación con el puerto.

Una alternativa para la producción regional

Durante el encuentro también se destacó el potencial que tendría la recuperación del ferrocarril para sumar una alternativa logística a una región con una importante producción agrícola, ganadera e industrial.

Puerto Quequén movilizó alrededor de 9 millones de toneladas durante 2025, alcanzando un récord histórico. Actualmente, prácticamente la totalidad de esas cargas se moviliza mediante transporte automotor.

En este contexto, los intendentes remarcaron que la recuperación del ramal no pretende reemplazar al transporte por camión, sino complementar la matriz logística regional, especialmente durante los períodos de cosecha y para aquellas cargas que requieren un traslado a gran escala.

El corredor Tandil–Quequén se encuentra inactivo desde 1998.

La recuperación de la traza permitiría además fortalecer la vinculación de Tandil, Lobería y Balcarce con Puerto Quequén, al tiempo que abriría la posibilidad de una integración más amplia con otros puntos de la red ferroviaria y con distintas cadenas productivas del sudeste bonaerense.

Trabajo conjunto de los municipios

Lunghi destacó la importancia de que la iniciativa sea impulsada de manera conjunta por los municipios de la región y remarcó la necesidad de avanzar más allá de las diferencias políticas.

“Estamos frente a una oportunidad concreta para que una infraestructura que durante muchos años estuvo fuera de la agenda vuelva a ser considerada dentro de la planificación ferroviaria nacional”, sostuvo el jefe comunal tandilense.

En esa línea, agregó que resulta fundamental “trabajar juntos, más allá de las pertenencias políticas de cada intendente, defendiendo una herramienta que puede generar más desarrollo y mejores condiciones para producir en toda nuestra región”.

La reunión fue gestionada por Lunghi, Barrena y Reino, con el acompañamiento del intendente de Ayacucho, Emiliano Cordonnier.

Tras el encuentro, los tres intendentes acordaron continuar trabajando de manera coordinada y aportar a la Secretaría de Transporte información técnica y productiva para avanzar en la evaluación de la incorporación del ramal Tandil–Quequén al nuevo esquema de concesión ferroviaria.