Gendarmería reforzará los controles en la Ruta 226 y colaborará en operativos en Balcarce

El intendente Esteban Reino mantuvo este mediodía una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de las gestiones que viene realizando para reforzar la prevención y la seguridad en Balcarce, luego de los recientes hechos delictivos registrados en el distrito.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete de la cartera nacional, Fernando Kusnier; el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto; y Ezequiel Galli, exintendente de Olavarría y actual titular de la Unidad de Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

Durante la reunión se analizaron distintas medidas destinadas a fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad y los controles preventivos en el partido.

En ese marco, las autoridades nacionales confirmaron que Gendarmería Nacional reforzará la vigilancia sobre la Ruta Nacional 226, especialmente en distintos puntos vinculados al corredor vial y las zonas de peaje.

Además, se acordó que la fuerza colaborará con los operativos de tránsito que se desarrollen junto a agentes municipales en los accesos al ejido urbano. También brindará apoyo en aquellas intervenciones en las que pueda participar de acuerdo con sus competencias.

Gestiones para sumar otra fuerza

El encuentro forma parte de una serie de gestiones que el jefe comunal viene llevando adelante ante distintos organismos con el objetivo de incrementar la presencia de fuerzas de seguridad en Balcarce.

En ese sentido, Reino también mantiene conversaciones con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para solicitar el desembarco de otra fuerza de seguridad en el distrito.

La posibilidad de reforzar la presencia de efectivos y los controles en los accesos y corredores viales constituye uno de los ejes planteados por el Municipio ante el escenario de inseguridad que atraviesa la ciudad.

De esta manera, el refuerzo de Gendarmería en la Ruta 226 y su participación en operativos preventivos representa, según lo acordado con las autoridades nacionales, una de las primeras respuestas concretas surgidas de las gestiones realizadas por el Ejecutivo municipal.