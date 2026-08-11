Buen balance balcarceño en la “Carrera de los 300 pilotos” del Turismo Pista

Los representantes de Balcarce tuvieron una destacada participación durante la séptima fecha de la temporada del Turismo Pista, disputada en el autódromo “San Nicolás Ciudad”, escenario que llevó adelante la cuarta edición de la tradicional “Carrera de los 300 pilotos”.

La competencia contó con invitados en las tres divisionales y reunió en esta oportunidad a unos 260 pilotos. Los representantes balcarceños fueron protagonistas en la Clase Uno, con los binomios conformados por Nahuel Di Cicco y Diego Ciantini, Agustín de la Vega y Santiago Lantella, y Joaquín Cortina y Santiago Mangoni.

Di Cicco y Ciantini, protagonistas

Nahuel Di Cicco continúa desarrollando una interesante temporada con su Chevrolet Corsa y en esta oportunidad tuvo como invitado a Diego Ciantini.

En la clasificación de titulares, Di Cicco protagonizó un toque que le impidió cerrar una vuelta competitiva y quedó sin registros de consideración. Ciantini, en tanto, tuvo un buen desempeño y marcó el 12° tiempo, aunque al compararse los registros con los obtenidos por los titulares, que habían girado a primera hora del sábado, el binomio quedó ubicado 27° en la clasificación general.

Desde esa posición partió Di Cicco en la final de titulares y volvió a demostrar el potencial del Chevrolet Corsa. Con buenas maniobras fue recuperando posiciones y terminó en el 15° lugar.

Luego fue el turno de Ciantini, quien también mostró un buen ritmo y se mantuvo en la lucha dentro de los 15 primeros. Llegó a ubicarse octavo, en medio de un nutrido pelotón donde debió manejar con cuidado para evitar roces.

Finalmente, el piloto balcarceño recibió la bandera a cuadros en el 12° puesto, completando junto a Di Cicco un positivo fin de semana. Además, el auto terminó en buenas condiciones, un aspecto importante pensando en las próximas fechas.

Gran regreso de Lantella

Otro de los puntos destacados para Balcarce fue el regreso de Santiago Lantella al Turismo Pista. El excampeón de la Clase Dos fue invitado por el loberense Agustín de la Vega, cuyo Fiat Uno es atendido por el Jack Competición, equipo de la familia Lantella.

De la Vega no pudo registrar tiempos en clasificación, mientras que Lantella volvió a demostrar sus condiciones y consiguió el tercer mejor registro, a apenas 190 milésimas de Franco Nazzi. En la clasificación general, el binomio quedó 17°.

En la final de titulares, De la Vega protagonizó una buena remontada y llegó a ubicarse décimo, pero cuando restaban apenas tres vueltas sufrió la rotura del motor y debió abandonar.

Lantella tuvo luego una actuación sobresaliente. Partió desde el fondo de la grilla, en el puesto 41, y desde allí comenzó una notable remontada. Con un auto competitivo y aprovechando toda su experiencia, avanzó posiciones a un ritmo sostenido e incluso marcó el récord de vuelta.

Finalmente, el balcarceño completó la competencia en el noveno puesto, en una actuación que pudo haber tenido todavía mayor relevancia de haber contado con una mejor posición de partida.

Mangoni, dentro del pelotón

Santiago Mangoni también fue parte de la Clase Uno, invitado por Joaquín Cortina, piloto de Comandante Nicanor Otamendi que llegaba a San Nicolás como líder del campeonato.

El fin de semana comenzó complicado para Cortina, quien sufrió un fuerte accidente apenas iniciados los entrenamientos del viernes. El equipo logró recuperar el vehículo, aunque se perdió toda la actividad de esa jornada y el auto no volvió a contar con el potencial esperado.

En la clasificación de titulares, Cortina quedó 14°, a 1s386/1000 de Maximiliano Pérez, mientras que Mangoni marcó también el 14° tiempo entre los invitados, a 879/1000 de Franco Nazzi. En la general, el binomio quedó en el 14° lugar.

Durante la final de titulares, Cortina no pudo avanzar y sobre el cierre perdió algunas posiciones para terminar 19°. Mangoni, por su parte, se mantuvo dentro de un numeroso pelotón, alternó avances y retrocesos y finalmente completó la carrera en el 17° puesto.

Pérez ganó y Rodríguez pasó a liderar el campeonato

La victoria en la final de titulares quedó en manos de Maximiliano Pérez, con Chevrolet Corsa, logrando además el primer triunfo de un Corsa en la divisional entre los pilotos titulares. Emiliano Puerto, con Fiat Uno, terminó segundo y Martín Collodoro, también con Fiat Uno, completó el podio.

Entre los invitados, el triunfo fue para Nicolás González, de Rafaela, con el Fiat Uno de Lucio Rodríguez. Segundo terminó Carlos Longhi, con el Chevrolet Corsa de Maximiliano Pérez, mientras que Emiliano Juez, con el Fiat Uno de Nicolás Astorgano, fue tercero luego del recargo aplicado a Astorgano, quien había cruzado primero la línea de llegada.

Con estos resultados, Lucio Rodríguez pasó a liderar el campeonato con 217 puntos y una victoria. Joaquín Cortina quedó segundo con 192,50 unidades y tres triunfos, seguido por Lucas Bayala con 180,50. William Bull suma 152,50 y una victoria, mientras que Emiliano Puerto reúne 149,50.

El balcarceño Nahuel Di Cicco ocupa actualmente el 13° puesto del campeonato, con 82,50 puntos.

La próxima, en Termas

La octava fecha del campeonato del Turismo Pista se disputará el próximo 6 de septiembre en el autódromo de Termas de Río Hondo, donde los representantes balcarceños buscarán continuar siendo protagonistas de la temporada.

Escribe Marcelo Urra para www.puntonueve.com.ar