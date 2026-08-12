Detuvieron a un hombre acusado de robar herramientas de vehículos estacionados

Un hombre fue aprehendido este martes por la noche por personal de la Estación de Policía Comunal, en el marco de un operativo desplegado a raíz de un robo de herramientas.

Según se informó, el sujeto habría sustraído diversas herramientas del interior de vehículos estacionados en calle 14, entre 3 y 5.

A partir de la intervención policial, se logró localizar y aprehender al acusado, quien posteriormente fue trasladado a la Comisaría local.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

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