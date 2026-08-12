Un auto terminó sobre la vereda

Un siniestro vial se registró este martes por la noche, poco antes de las 23, en la intersección de las calles 26 y 51.

Por causas que aún se intentan establecer, la conductora de un Fiat Uno perdió el control del vehículo, se desvió de la calzada y terminó sobre la vereda, donde impactó contra el alambrado del frente de una vivienda, además de una columna.

Tras el hecho, se hicieron presentes en el lugar agentes del área de Tránsito y personal de la Policía Comunal, quienes trabajaron en el sector.

No se registraron heridos a pesar del impacto.