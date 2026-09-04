Balcarce prepara el acto oficial por el Día del Maestro

La Municipalidad de Balcarce y la Jefatura Distrital de Enseñanza llevarán a cabo el próximo jueves 10 de septiembre el acto oficial por el “Día del Maestro”. La ceremonia comenzará a las 10 en el Teatro Municipal “Luis A. Conti”, ubicado en calle 16 Nº 690.

En esta oportunidad, la Escuela “República Argentina” tendrá a su cargo el desarrollo del acto, que incluirá uno de los momentos centrales de la jornada: la toma del voto profesional a los docentes que durante el presente año titularizaron sus cargos.

Asimismo, durante la ceremonia se realizará un reconocimiento a los educadores que accedieron al sistema jubilatorio entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, destacando de esta manera su trayectoria y aporte a la comunidad educativa.

Desde la organización se informó que las delegaciones escolares invitadas y todas las personas que participen de la ceremonia deberán presentarse en el Teatro Municipal quince minutos antes del horario establecido.

La jornada se enmarcará así en las actividades conmemorativas del Día del Maestro, una fecha destinada a reconocer la labor de quienes ejercen la docencia y su aporte a la formación de las nuevas generaciones.