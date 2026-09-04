El quirófano móvil de Zoonosis se instalará la próxima semana en el Club de Pesca

El quirófano móvil de Zoonosis se instalará durante la próxima semana en inmediaciones de la sede del Club de Pesca Balcarce, ubicada en la intersección de las calles 25 y 8. Desde allí, la unidad continuará desarrollando las prestaciones habituales destinadas al cuidado y la salud de los animales de compañía.

El dispositivo, dependiente de la Dirección de Inspección General, ofrecerá servicios de castración y vacunación antirrábica para perros y gatos, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos para cada una de las prácticas.

Desde el área municipal se recordó a los vecinos la importancia de concurrir con sus mascotas respetando las indicaciones correspondientes para cada procedimiento.

Según se explicó, el cumplimiento de estas pautas resulta fundamental para organizar la atención, agilizar el funcionamiento del quirófano móvil y garantizar las condiciones adecuadas para llevar adelante cada intervención.

De esta manera, el municipio continúa acercando los servicios de Zoonosis a distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos a prácticas vinculadas con la prevención y el cuidado responsable de las mascotas.