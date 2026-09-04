La Escuela Primaria N° 11 de San Agustín representará a la Región 20 en la instancia nacional de la Feria de Ciencias

Durante los días 1, 2 y 3 de septiembre, representantes de la Escuela Primaria N° 11 de San Agustín participaron de la 53° Feria Provincial de Educación, Artes, Ciencias y Tecnologías en Santa Clara del Mar donde presentaron el proyecto “La Estación de mi Pueblo”.

El encuentro reunió a representantes de 135 distritos, 25 regiones y 240 trabajos, convirtiéndose en una importante instancia de intercambio y aprendizaje para las comunidades educativas de la provincia.

En este marco, el proyecto desarrollado por la institución de San Agustín fue seleccionado para participar de la instancia nacional, donde representará a la Región 20. Además, recibió una mención especial otorgada por la Comisión Provincial de Valoración, como reconocimiento al trabajo realizado.

Desde la Escuela Primaria N° 11 destacaron la importancia de la experiencia y expresaron su alegría por poder compartir la historia de la localidad a través de uno de sus espacios más emblemáticos.

“Estamos felices de dar a conocer la historia de nuestro querido San Agustín a través de su estación de trenes, y que los estudiantes tengan la experiencia de aprender y disfrutar de las Ferias de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología”.

Desde la institución también agradecieron especialmente a toda la comunidad educativa y a las instituciones de la región, resaltando el trabajo conjunto que permitió llevar adelante el proyecto y alcanzar este importante reconocimiento.

Con la clasificación a la instancia nacional, “La Estación de mi Pueblo” llevará la historia de San Agustín y el trabajo de sus estudiantes a una nueva etapa, representando a la Región 20.