Molinos Balcarce S.A brindó un comunicado tras el accidente en la localidad de Pieres

Molinos Balcarce S.A. informó este viernes que un camión que trasladaba productos de la empresa durante la madrugada sufrió un accidente sobre la ruta que une Balcarce con Necochea, más precisamente en cercanías de la localidad de Pieres, del partido de Lobería.

A través de un comunicado, la firma aclaró que el servicio de transporte se encontraba tercerizado y había sido contratado a una empresa de logística externa.

Tras tomar conocimiento del hecho, el gerente general de Molinos Balcarce se hizo presente en el lugar del accidente con el objetivo de coordinar las tareas y garantizar que se desarrollaran de manera adecuada.

De acuerdo con la información brindada por la empresa, las personas que se encontraban a bordo del vehículo fueron trasladadas al Hospital Municipal “Gaspar M. Campos” de Lobería, donde recibieron atención médica. Posteriormente fueron dadas de alta y se encontraban regresando a sus hogares fuera de peligro.

La empresa también agradeció la preocupación manifestada por la comunidad ante lo ocurrido y destacó la rápida intervención de los servicios de emergencia.