La Cascada vuelve a vibrar con el automovilismo zonal

APAC y su tradicional competencia con pilotos invitados será el gran atractivo de la quinta fecha del Grupo Mar y Sierras, que este fin de semana se disputará en el circuito La Cascada del Tandil Auto Club.

Las sierras tandilenses volverán a sentir el ruido de los motores este sábado 5 y domingo 6 de septiembre, cuando el circuito La Cascada sea escenario del Gran Premio Central Tandil Logística, correspondiente a la quinta fecha del Grupo Mar y Sierras.

APAC, TC del Sudeste, Turismo Sport 1850 y Zonal Pista Clase 1 compartirán un intenso fin de semana de actividad, con campeonatos que comienzan a ingresar en una etapa decisiva y competencias que prometen fuertes emociones.

El principal atractivo estará nuevamente en APAC y APAC Máster B, que disputarán sus competencias con pilotos invitados, una modalidad que ya forma parte de la identidad de ambas categorías y que permite reunir en pista a experimentados referentes del automovilismo zonal junto a nuevas generaciones.

En APAC serán más de veinte las duplas que afrontarán el desafío. Entre ellas se destacan los balcarceños Agustín y Leonel Tambascio, con Ford, actuales líderes del campeonato; Kevin y Horacio Walter, con Chevrolet; Pablo y Carlos Buduba, con Dodge; Diego Castañino y José “Pepe” Larroudé, con Ford, una dupla que reúne nada menos que 13 campeonatos de APAC; y Matías y Pablo Castañino, con Chevrolet.

También serán de la partida Maximiliano Donati-Fabio Pedersen, Gabriel Castejón-Matías Álvarez, Diego Maciel-Federico Rodríguez Prieto, Octavio Callejo-Lucas González y Tomás Finocchio-Santiago Etchevarne, entre otros protagonistas. Marcelo Zarzábal invito al balcarceño Adrián Junco.

Tambascio y Buduba, separados por apenas 2,5 puntos

La quinta fecha encuentra a Agustín y Leonel Tambascio en lo más alto del campeonato, con 123,5 puntos. Sin embargo, la diferencia con Pablo Buduba es mínima: apenas 2,5 unidades.

Kevin Walter marcha tercero con 119 puntos, mientras que Diego Castañino suma 105,5 y Matías Castañino completa los cinco primeros con 94 unidades.

Con este escenario, la competencia en La Cascada aparece como una nueva oportunidad para modificar las posiciones de un campeonato que mantiene abierta la pelea por los primeros lugares.

También habrá pilotos invitados en APAC Máster B

APAC Máster B también tendrá una importante convocatoria de binomios para esta fecha especial.

Juan José Gamas-Javier Di Paolo, Atilio Luque-Matías Castelli, Marcelo Viera-Faustina Castejón, Eduardo Cifarelli-Pablo Tambussa, Facundo González-Mario González, José Ignacio Kees-Andrés Baratcabal, Guillermo Calles-Alejandro Sosa y Lautaro Buduba-Carlos Buduba serán de la partida.

Gamas llega como líder del certamen con 135,5 puntos, seguido por Atilio Luque, que acumula 123. José Ignacio Kees, Marcelo Viera y Guillermo Calles completan los cinco primeros lugares del campeonato.

Todo el Grupo Mar y Sierras estará en Tandil

El TC del Sudeste afrontará una fecha trascendental, ya que en La Cascada se producirá el cierre de su etapa regular. Hugo Garrigó buscará quedarse con ese primer objetivo del año en una categoría que volverá a medirse con el tradicional trazado serrano. Entre los balcarceños estarán Roberto Guariste y los hermanos Durutovich, Iván y Jazmín que correrán como binomio.

Por su parte, el Turismo Sport 1850 se presentará con sus clases A y B, con dos frentes de competencia y una atractiva disputa por los puntos.

Cristian Di Stéfano ya se aseguró la etapa regular de la divisional mayor, mientras que el balcarceño Daniel Espósito buscará conseguir el mismo objetivo en la Clase B. El piloto llega a Tandil como líder del campeonato.

El Zonal Pista Clase 1 completará el espectáculo y tendrá una nueva oportunidad para sus protagonistas de continuar sumando experiencia y puntos. Por Balcarce estarán Mariano Barrio y Lucia Espósito.

Dos días a puro automovilismo

La actividad comenzará el sábado desde las 8, con la verificación técnica y administrativa. Posteriormente se desarrollarán las pruebas libres de todas las categorías y, desde las 14:30, las tandas de clasificación. La jornada se completará con las series del Turismo Sport 1850.

El domingo, también desde las 8, volverá a ponerse en marcha la actividad. Series, prefinales y finales conformarán una extensa jornada que tendrá como cierre las esperadas competencias de APAC y APAC Máster B con pilotos invitados.

Las finales tendrán una extensión de 14 vueltas para APAC, Turismo Sport 1850 y TC del Sudeste. En APAC Máster B, la final de titulares será a 12 vueltas, mientras que las competencias de invitados tendrán 14 vueltas en APAC y 12 en APAC Máster B.

Para quienes no puedan acercarse al circuito, toda la acción podrá seguirse mediante la transmisión oficial por streaming, a través del canal de YouTube de Vértigo Motorsport y canales regionales.

En tanto, quienes quieran disfrutar de la fecha desde las sierras podrán acceder al circuito con una entrada general de $15.000, válida para disfrutar durante todo el fin de semana del espectáculo del Grupo Mar y Sierras.

Di Cicco y Vigneau en Termas

Este fin de semana en Termas de Río Hondo se disputará la octava fechas de la temporada para la Clase 1, 2 y 3 del Turismo Pista.

En la Clase 1 se concretó la primera clasificación este viernes, donde la pole quedó en poder Nicolás Astorgano. Matías Vigneau quedó en puesto 15 y Nahuel Di Cicco en el lugar 24. Este sábado habrá una nueva clasificación.