Sin concurrencia a la convocatoria de camioneros por el pedido de una playa de estacionamiento

La convocatoria de camioneros prevista para este viernes a las 11, con el objetivo de reclamar por la creación de una playa de estacionamiento para camiones y acoplados, no tuvo concurrencia.

El único presente en el lugar fue Javier Ale, quien había impulsado la iniciativa a partir del pedido de distintos transportistas. La propuesta contemplaba realizar una concentración y posteriormente movilizarse hasta el Municipio para solicitar una reunión con las autoridades y plantear la necesidad de contar con un espacio destinado al estacionamiento de los equipos.

El reclamo surgió en medio de las multas que comenzaron a recibir algunos transportistas por parte del Municipio, debido al estacionamiento de acoplados en las principales avenidas de la ciudad.

Pese a que finalmente ningún otro transportista se sumó a la convocatoria, Ale manifestó que continuará llevando adelante el reclamo ante las autoridades del Ejecutivo municipal, con el objetivo de encontrar una solución a la problemática.

“Estoy muy dolido con esta situación. Los mismos que me incentivaron a realizar la concentración, no vinieron”, expresó Ale tras encontrarse solo en el lugar.

De esta manera, la problemática por la falta de un espacio específico para estacionar camiones y acoplados continúa planteada, mientras desde el sector se busca avanzar en un diálogo con el Municipio.

Además, trascendió que la playa que funciona en Primera Junta (1) y calle 4 estaría por cerrar. Vale destacar que allí estacionan 98 camiones.