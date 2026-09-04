Marinucci recorrió el Autódromo Fangio y destacó la recuperación del circuito

El ministro de Transporte bonaerense visitó el trazado junto al intendente Esteban Reino y valoró los trabajos realizados de cara a la reinauguración prevista para el 26 y 27 de septiembre.

El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, visitó este mediodía el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce y recorrió el trazado acompañado por el intendente Esteban Reino, en el marco de los trabajos que se llevan adelante con vistas a la reinauguración del escenario deportivo, prevista para el 26 y 27 de septiembre.

De la recorrida también participaron el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Gustavo Torres, y concejales de distintos sectores de la oposición al gobierno municipal, quienes acompañaron el encuentro y observaron los avances de las tareas ejecutadas en el circuito.

Durante la visita, Reino destacó la importancia de recibir a representantes del Gobierno provincial y valoró especialmente el acompañamiento para concretar una obra que, según remarcó, durante mucho tiempo pareció difícil de alcanzar.

“Lo de recuperar el autódromo comenzó en el Ministerio de Transporte”, señaló el jefe comunal, quien recordó que el proyecto tomó impulso a partir de distintas gestiones y destacó la participación de Sergio Andrade, Alejo Supply, la Fundación Fangio, la Asociación Autódromo y el Auto Club Balcarce.

Reino puso en valor la magnitud de los trabajos realizados sobre el predio y aseguró que la intervención provincial fue determinante para poner en marcha el proyecto. En ese sentido, agradeció al Gobierno de Axel Kicillof por la inversión efectuada y reconoció también el aporte realizado desde el Municipio.

Asimismo, destacó la predisposición de los concejales de la oposición, a quienes agradeció por haber acompañado y colaborado durante el proceso de recuperación del histórico escenario deportivo.

Por su parte, Marinucci manifestó su emoción por regresar al circuito que durante décadas fue protagonista del automovilismo nacional. “Sin duda que es el circuito más lindo de nuestro país”, expresó durante la recorrida.

El funcionario provincial remarcó que, después de 11 años, el regreso de la actividad automovilística genera una expectativa especial entre los vecinos y los seguidores de la disciplina.

Durante su visita, Marinucci pudo observar los avances y las modificaciones efectuadas en distintos sectores del trazado, entre ellos la curva 1 y la curva 6, además de completar una vuelta al circuito.

El ministro destacó que la recuperación es producto del trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio, más allá de las diferencias políticas.

“Cuando el Estado Provincial y el Estado Municipal, independientemente de los sectores políticos, construimos políticas públicas para la gente, para los bonaerenses, los resultados llegan”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de que el gobernador Axel Kicillof visite Balcarce durante el próximo evento automovilístico, Marinucci señaló que existe voluntad para concretar su presencia, aunque aclaró que todavía no hay una confirmación definitiva debido a la dinámica de la agenda oficial.

Tras finalizar la actividad en el autódromo, Marinucci se trasladó junto a la comitiva hasta el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, donde participó del descubrimiento de una placa colocada en nombre de la Provincia de Buenos Aires, con motivo de los 40 años del espacio que homenajea al quíntuple campeón mundial.