Volcó un acoplado de Molinos Balcarce en el camino a Pieres

Un acoplado perteneciente a Molinos Balcarce protagonizó un vuelco este viernes alrededor de las 4:30 de la madrugada, mientras circulaba por el camino a Pieres, en el partido de Lobería.

Según trascendió, en el vehículo viajaban tres personas, quienes sufrieron golpes como consecuencia del siniestro y debieron ser trasladadas al Hospital de Lobería para recibir asistencia médica.

De acuerdo con las primeras informaciones, el accidente se habría originado luego de que se reventara uno de los neumáticos del acoplado. Esta situación habría provocado que el conductor perdiera el control del vehículo, que finalmente terminó volcando sobre el camino.

Los tres ocupantes fueron atendidos por personal de salud y, afortunadamente, se encuentran bien y fuera de peligro.

El hecho generó preocupación entre quienes transitan habitualmente por la zona, especialmente por la hora en la que ocurrió. Sin embargo, pese a la magnitud del vuelco, no se registraron consecuencias de mayor gravedad.