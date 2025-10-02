Balcarce presente en la Feria Internacional de Turismo

Entre el 27 y el 30 de septiembre, el equipo de la Subsecretaría de Turismo del Municipio participó de la Feria Internacional de Turismo (FIT), realizada en Buenos Aires, dentro del espacio de la Provincia de Buenos Aires, junto a otras comunas bonaerenses.

Durante las jornadas se llevaron adelante reuniones estratégicas que resultaron de gran relevancia para la promoción de Balcarce como destino turístico. Entre ellas, se destacó el encuentro entre la subsecretaria de Turismo, Rosario Tufró; Juan Best, el concejal Gonzalo Scioli, y el director de Regularización Dominial, Sergio Garitta, con el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, y el secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza, donde se avanzó en un convenio de intercambio de actividades y beneficios para potenciar la cooperación y promoción conjunta entre ambas ciudades, resaltando intereses compartidos y complementarios.

Nuevas oportunidades

Al respecto, la Lic. Rosario Tufró indicó que “es muy importante poder participar ahí, poder estar, tener un stand suma porque se acerca muchísima gente. Somos uno de los atractivos más relevantes de la provincia, tenemos una oferta turística mucho más amplia que municipios de la zona y eso es un valor agregado que nos hace más interesantes”.

Asimismo, la delegación local intervino en distintas actividades de promoción y acceso a financiamiento, tanto para el sector público como para el privado, con el fin de impulsar nuevas oportunidades para el desarrollo turístico del distrito.

En ese contexto, Juan Best, integrante del equipo de Turismo de Balcarce, participó como disertante en el panel sobre alojamientos turísticos, junto a autoridades de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) y de la plataforma Alohar. Allí se debatió sobre la realidad actual de la oferta de alojamientos y el rol del Estado en su promoción y fortalecimiento.

“Estar presentes en el espacio de Marca País, donde Guolis como el Museo `Juan Manuel Fangio´ forman parte, es una oportunidad valiosa que aporta visibilidad y genera vínculos. Creemos que vale la pena el esfuerzo porque es una inversión real en desarrollo y proyección, potenciada además por la difusión en medios nacionales como en canales de Flow, Radio Continental y diversas productoras especializadas en turismo y aventura”,señaló Tufró.