Balcarce presentó su nuevo sitio web turístico para potenciar la promoción del destino

La Subsecretaría de Turismo de Balcarce presentó oficialmente el nuevo sitio web balcarce.tur.ar, una herramienta digital que busca fortalecer la promoción y comunicación del distrito como destino turístico. La plataforma también cuenta con un acceso directo desde el sitio oficial del Municipio, balcarce.gob.ar.

El nuevo portal concentra en un mismo espacio información de interés para quienes desean conocer y recorrer Balcarce. Entre sus contenidos se incluyen los principales atractivos turísticos, circuitos, propuestas gastronómicas, actividades al aire libre, naturaleza, cultura, historia, patrimonio, automovilismo y distintas experiencias para disfrutar durante todo el año.

La incorporación de esta plataforma representa un nuevo paso dentro de la estrategia de posicionamiento turístico de Balcarce. En un escenario en el que gran parte de las decisiones vinculadas a un viaje comienzan con una búsqueda en Internet, disponer de un sitio propio permite presentar de manera organizada y atractiva la identidad de la ciudad, sus servicios y la diversidad de alternativas que ofrece.

El portal está dirigido tanto a quienes visitan Balcarce por primera vez como a quienes ya conocen el distrito y buscan nuevas propuestas para recorrerlo. En ese sentido, la página busca mostrar que la oferta turística local va más allá de sus atractivos tradicionales.

Entre las posibilidades que reúne se destacan las sierras y lagunas, las actividades vinculadas con la naturaleza y el aire libre, la gastronomía, el patrimonio y la arquitectura, además del turismo rural y productivo. A estas propuestas se suma la fuerte identidad de Balcarce ligada al automovilismo y a la figura de Juan Manuel Fangio, uno de los principales referentes de la ciudad.

Una herramienta surgida de un proyecto de promoción digital

El desarrollo del sitio fue posible a partir de las gestiones realizadas por la Subsecretaría de Turismo y del financiamiento obtenido mediante el Programa PROMOVER, impulsado por la Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación.

La creación de la página formó parte de las acciones contempladas dentro de ese proyecto de promoción digital, orientado a ampliar la presencia de Balcarce en los canales digitales y fortalecer su visibilidad como destino turístico.

De esta manera, la nueva web se incorpora a las distintas iniciativas que se vienen llevando adelante con el objetivo de consolidar al distrito dentro del mapa turístico y facilitar el acceso a información útil para descubrir, planificar y disfrutar de Balcarce.

El lanzamiento fue difundido a través de las cuentas oficiales de la Subsecretaría de Turismo en Instagram, @turismobalcarce, y Facebook, Turismo Balcarce, desde donde se invitó a vecinos y visitantes a conocer y utilizar la nueva herramienta.

Con la puesta en marcha de balcarce.tur.ar, Balcarce suma así un nuevo canal de comunicación y promoción que apunta a acompañar a los visitantes antes y durante su estadía, al tiempo que busca reforzar la identidad turística del distrito y visibilizar la variedad de propuestas disponibles durante las distintas épocas del año.