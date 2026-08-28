El padre Juan Marco Degl’Innocenti será el nuevo párroco de Santa Teresita de Otamendi

La Diócesis de Mar del Plata comunicó oficialmente la designación del padre Juan Marco Degl’Innocenti como nuevo párroco de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, de la localidad de Comandante Nicanor Otamendi.

El nombramiento fue informado este jueves por la Cancillería de la Diócesis de Mar del Plata mediante la comunicación C.C. Prot. 38/2026, fechada el 27 de agosto.

El sacerdote asumirá formalmente sus nuevas funciones el próximo 1 de octubre, durante una Santa Misa que será presidida por el obispo en la comunidad parroquial de Otamendi.

Antes de emprender esta nueva etapa de su servicio pastoral, el padre Degl’Innocenti tendrá su última misa en nuestra ciudad el próximo 13 de septiembre, fecha que marcará su despedida de la comunidad local.

Desde la Diócesis invitaron a toda la comunidad a acompañar al sacerdote con la oración en este nuevo camino pastoral, pidiendo especialmente por su misión y por la comunidad que estará bajo su acompañamiento.

De esta manera, el padre Juan Marco Degl’Innocenti iniciará una nueva etapa de su ministerio al frente de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de Comandante Nicanor Otamendi, luego de su paso y servicio pastoral en nuestra ciudad.