En el “clásico” Hereford, Santo Domingo se lució con una destacada subasta

La cabaña Santo Domingo, de De la Tour, concretó con éxito su remate anual 100% Hereford en las instalaciones ferias de la Sociedad Rural local. El encuentro, que se realiza desde 2020, volvió a reunir a importantes establecimientos y compradores de la región.

El denominado “clásico” Hereford tuvo como responsables de las ventas a Horacio y Francisco Fontana, de Fontana Consignatarios, quienes estuvieron al frente de una subasta que presentó una variada oferta de reproductores y hacienda.

En esta edición, Santo Domingo contó con el acompañamiento de los establecimientos Don Carlos, El Hornero, El Resuello, La Margarita, San José y Vivoratá, que se sumaron para potenciar la propuesta comercial.

Al finalizar el remate, De la Tour agradeció especialmente a su familia, al equipo de trabajo, a los compradores y a todos quienes participaron de la jornada.

“En la pista se vio el Hereford que producimos. Deseamos que este clásico se siga jugando año a año”, expresó.

Los valores de la jornada

La subasta mostró valores destacados en las distintas categorías ofrecidas.

En terneras PP, el promedio fue de $9.587.500, con un máximo de $20.000.000 y un mínimo de $5.000.000.

Las vaquillonas con parición de primavera alcanzaron un promedio de $3.380.850, con un máximo de $3.800.000 y un mínimo de $3.000.000.

En tanto, las vaquillonas con cría promediaron $5.000.000, con valores máximos de $3.150.000 y mínimos de $3.000.000, de acuerdo con los datos suministrados.

Para las vaquillonas preñadas con parición de otoño, el promedio se ubicó en $2.933.000, con un máximo de $3.200.000 y un mínimo de $2.800.000.

Las terneras PR/H tuvieron un promedio de $1.765.300, alcanzando un máximo de $2.000.000 y un mínimo de $1.450.000.

Entre los reproductores, los toros PP se destacaron con un promedio de $16.250.000, un máximo de $35.500.000 y un mínimo de $7.600.000.

Por su parte, los toros PR alcanzaron un promedio de $10.102.300, con un máximo de $20.500.000 y un mínimo de $6.000.000.