Infraccionaron a un camionero por circular por un camino rural tras las lluvias

En el marco de los controles destinados a preservar el estado de los caminos rurales del distrito, se labró una infracción al conductor de un camión que circulaba por un camino vecinal de la zona de Cinco Cerros, luego de las lluvias registradas días atrás.

La intervención se produjo debido al incumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 43/16, que establece restricciones para la circulación por caminos rurales durante y después de las precipitaciones, especialmente cuando las condiciones del suelo no permiten el tránsito de vehículos pesados.

Desde el Municipio señalaron que la circulación de camiones sobre caminos que todavía se encuentran saturados de agua puede generar roturas y un importante deterioro de las trazas, ocasionando daños que posteriormente demandan trabajos y recursos para su recuperación.

En este sentido, se recordó que las restricciones tienen como finalidad preservar una red vial que resulta fundamental para los vecinos y productores del distrito, además de ser necesaria para el normal desarrollo de la actividad rural.

Por tal motivo, se solicita a los usuarios de los caminos respetar los períodos de restricción establecidos después de cada lluvia y evitar la circulación hasta que las condiciones del suelo permitan nuevamente el tránsito.

Los controles continuarán en distintos sectores del distrito y se labrarán las actuaciones correspondientes cuando se constate el incumplimiento de la normativa vigente.