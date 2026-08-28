Atletismo: cuatro representantes mejoraron sus marcas y lograron buenos resultados

Una destacada participación tuvieron cuatro atletas balcarceños en el Campeonato Provincial U18, desarrollado en la ciudad de Mar del Plata, donde representaron a la Asociación Atlética Balcarce (AAB).

Los jóvenes deportistas tuvieron actuaciones sobresalientes en distintas disciplinas y, además, lograron mejorar sus marcas personales, consolidando una experiencia positiva en una competencia de nivel provincial.

Uno de los principales resultados llegó de la mano de Gabriel Robledo (CACCE), quien obtuvo la medalla de bronce en los 80 metros. Además, fue cuarto en la prueba de 200 metros.

Por su parte, Jeremías Jove (CACCE) finalizó en el quinto puesto en los 80 metros, alcanzó la final de salto en largo y consiguió el sexto lugar en los 1500 metros con obstáculos.

También tuvieron una buena actuación Jesús Coria (AACYC), quien terminó séptimo en lanzamiento de bala, y Juan Andrés Solar (AACYC), que finalizó en el 13° puesto en los 1500 metros llanos.

Como cierre de la competencia, los cuatro representantes de Balcarce se unieron para competir en la posta 4×100 metros, donde lograron un meritorio quinto puesto.

Los resultados obtenidos reflejan el crecimiento de los jóvenes atletas balcarceños y el trabajo que se viene realizando desde las instituciones locales para acompañar su desarrollo deportivo.