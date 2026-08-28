Capacitaron a auxiliares de educación sobre el protocolo ante alertas meteorológicas

Con la mirada puesta en la prevención y en una mejor coordinación frente a situaciones climáticas adversas, auxiliares de educación de establecimientos del distrito participaron de una capacitación sobre el Protocolo Distrital de Actuación ante Alertas Meteorológicas y Eventuales Suspensiones de Clases.

La actividad se desarrolló el miércoles por la tarde en el Teatro Municipal y fue organizada en conjunto por Defensa Civil, el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital de Enseñanza, organismos que forman parte del comité encargado de coordinar las acciones ante fenómenos meteorológicos que puedan afectar la actividad escolar.

Durante el encuentro se repasaron los principales puntos del protocolo, que establece pautas comunes para establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada.

Entre otros aspectos, se explicaron los diferentes niveles de alerta meteorológica, los canales y mecanismos de comunicación y los criterios que deben tenerse en cuenta para determinar la continuidad de las clases o una eventual suspensión de las actividades.

Desde la organización destacaron que el objetivo es que todos los integrantes de la comunidad educativa conozcan de antemano cómo actuar ante una situación de riesgo y puedan coordinar sus acciones de manera rápida y ordenada.

En ese esquema, remarcaron el papel que cumplen los auxiliares de educación, ya que su trabajo cotidiano resulta clave para el funcionamiento y el cuidado de los establecimientos.

La capacitación forma parte de las acciones destinadas a reforzar las herramientas de prevención y respuesta ante situaciones extraordinarias, priorizando la seguridad de estudiantes, docentes, auxiliares y familias.

Un reconocimiento especial a los auxiliares

La jornada tuvo además un condimento especial, ya que se realizó en coincidencia con el Día del Auxiliar de Educación, que se celebra el último viernes de agosto.

Por ese motivo, desde el Consejo Escolar, Defensa Civil y la Jefatura Distrital de Enseñanza aprovecharon la oportunidad para saludar y reconocer a quienes cumplen esta función en las escuelas del distrito.

Se destacó especialmente el compromiso y la dedicación de trabajadores que, muchas veces desde un lugar silencioso, cumplen un rol indispensable en la vida cotidiana de las instituciones.

“Las auxiliares y los auxiliares de educación son parte esencial de la comunidad educativa: acompañan, cuidan, colaboran y sostienen diariamente numerosos aspectos que hacen posible la tarea pedagógica”, señalaron desde los organismos participantes.

Finalmente, expresaron su agradecimiento por la tarea que desarrollan durante todo el año y por su aporte para construir espacios escolares cada vez más seguros, cuidados y acogedores para toda la comunidad educativa.