Di Gerónimo pidió que concejales integren la Mesa de Seguridad de Balcarce

La concejal de Fuerza Patria cuestionó la planificación del Departamento Ejecutivo en materia de prevención y reclamó que el Concejo Deliberante tenga participación en el espacio de diálogo con productores e instituciones.

La concejal Sol Di Gerónimo (Fuerza Patria) planteó fuertes cuestionamientos al Departamento Ejecutivo en materia de seguridad y prevención y solicitó que un representante del Honorable Concejo Deliberante integre la mesa de diálogo conformada junto a productores e instituciones para abordar la problemática que atraviesa el distrito.

Durante su intervención en la décimo segunda sesión del deliberativo, Di Gerónimo consideró necesario que el cuerpo deliberativo tenga participación directa en ese espacio y pidió que sea la propia representación institucional del Concejo la encargada de informar al cuerpo las medidas que se proyectan para mejorar la seguridad en Balcarce.

“No pretendo ser yo quien integre la mesa de diálogo, pero me parece oportuno que la presidente de la comisión de Seguridad o el propio presidente del Concejo forme parte y sea quien informe cuáles son las medidas que se pondrán a disposición de los vecinos en materia de seguridad”, sostuvo.

Pedido de explicaciones al Ejecutivo

En ese sentido, la edil también reclamó que el intendente Esteban Reino dé a conocer públicamente cuál es la planificación prevista para el distrito en materia de seguridad, al considerar que el jefe comunal debe asumir un rol central en la definición de las políticas de prevención.

La concejal puso el foco en la necesidad de que las distintas instituciones puedan conocer de manera concreta cuáles son las herramientas y recursos que se pondrán en funcionamiento frente a la situación actual.

Pedido de automóviles para la Policía

Por otra parte, Di Gerónimo se refirió a la reunión mantenida en el Concejo Deliberante con representantes de las fuerzas de seguridad, encuentro del que también participó el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani.

Según relató, durante esa reunión, se solicitó que se gestionen automóviles para la Policía en lugar de camionetas.

“Parece broma, pero no es así. Piden autos y no camionetas, cuando no se puede andar por las calles de Balcarce con el deterioro que tienen”, manifestó.

La concejal cuestionó además la disponibilidad de recursos destinados a las fuerzas de seguridad y señaló que las necesidades planteadas por los efectivos no siempre coinciden con las respuestas que reciben desde el Estado.

“Nunca les alcanza ningún recurso, aunque en el mes de febrero señalaron que no hacía falta nada”, afirmó.

Finalmente, Di Gerónimo remarcó que el debate sobre seguridad requiere algo más que respuestas coyunturales y reclamó coherencia entre los anuncios y las acciones concretas de prevención.

“Acá no se trata de levantar un teléfono para pedir patrulleros. Se trata de ser coherentes con las propuestas de prevención que le tenemos que ofrecer a la gente”, concluyó.