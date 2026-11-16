El PJ de Balcarce pidió reforzar las tareas de prevención ante la posible intensificación del fenómeno “El Niño”

El Partido Justicialista de Balcarce realizó un llamado a reforzar las tareas de prevención y planificación ante la posible intensificación del fenómeno climático “El Niño”, cuyas proyecciones, según señalaron desde el espacio, anticipan un comportamiento activo hacia finales de 2026 y durante el primer trimestre de 2027.

A través de un informe elaborado por su área técnica, el PJ local advirtió sobre la necesidad de intervenir de manera preventiva en el sistema de desagües pluviales de la ciudad y planteó que la Secretaría de Obras Públicas debería priorizar la limpieza de canales, el retiro de ramas y restos de poda y el desmalezamiento de los principales colectores urbanos.

Desde el espacio señalaron que la topografía de Balcarce representa un factor a tener en cuenta frente a eventuales precipitaciones intensas. La marcada pendiente del terreno favorece el escurrimiento del agua desde los sectores serranos hacia las zonas más bajas, por lo que consideran fundamental que la infraestructura hídrica se encuentre despejada y en condiciones de funcionamiento.

Los sectores que requieren atención prioritaria

En el relevamiento realizado, el equipo técnico del PJ identificó tres puntos del entramado urbano que, según indicaron, necesitan tareas de mantenimiento prioritarias para garantizar una correcta evacuación del agua de lluvia.

Uno de ellos es el canal de calle 35, desde calle 2 hasta calle Caseros, un tramo considerado fundamental para recibir y conducir los caudales provenientes de calle 2. Allí remarcaron la importancia de evitar obstrucciones provocadas por sedimentos y residuos.

Otro sector señalado es el canal de calle 107 (avenida Italia) y su derivación hacia avenida San Martín. Según explicaron, este sistema permite interceptar los escurrimientos provenientes de las zonas más elevadas, mientras que su conexión con avenida San Martín cumple un papel importante en la redistribución del agua y la descarga del centro de la ciudad.

El tercer punto identificado es el arroyo La Tapera, considerado el receptor final de la cuenca urbana. Desde el PJ sostuvieron que su mantenimiento en la zona baja resulta indispensable para permitir una descarga fluida y evitar que el agua pueda regresar hacia los barrios.

Qué trabajos solicitaron

En el informe, el área técnica planteó tres líneas de acción que, a su criterio, deberían orientar las tareas de las cuadrillas municipales.

Entre ellas mencionaron el retiro de ramas y restos de poda que puedan obstruir los cauces y generar taponamientos; el corte de pasto y desmalezamiento de las márgenes de los canales abiertos para facilitar la circulación del agua; y la limpieza integral de colectores, sumideros, bocas de tormenta y tramos de entubado.

Finalmente, desde el Partido Justicialista remarcaron que la planificación y el mantenimiento preventivo de la infraestructura hídrica son herramientas centrales para reducir los riesgos de anegamientos, proteger a los vecinos y evitar daños en los barrios ante eventuales lluvias intensas.

El planteo apunta a que el Municipio adelante las intervenciones necesarias y sostenga un esquema de mantenimiento continuo en los sectores considerados críticos de la ciudad.