Balcarce se consagró campeón regional en Fútbol Playa y va por un lugar en las finales provinciales

El equipo de Fútbol Playa de Balcarce se quedó con la etapa regional de los Juegos Bonaerenses y dio un paso importante en busca de la clasificación a las finales provinciales, que se desarrollarán en Mar del Plata durante el mes de octubre.

La instancia regional se llevó a cabo en el Balneario Taxis de Necochea, donde el conjunto balcarceño, integrado por jugadores que forman parte del plantel de Racing, tuvo una destacada actuación a lo largo de la competencia.

En la final, Balcarce se impuso con autoridad por 4 a 0 frente a Mar del Plata, resultado que le permitió quedarse con el título regional y avanzar a la próxima instancia.

El equipo estuvo dirigido técnicamente por Ezequiel Petti y estuvo conformado por Matías Jurado, Carmelo Favano, Santino Petrantonio, Alejo Zaccardi, Tiziano Monroi, Junior Petti y Juan Ignacio Petti.

Ahora, el conjunto balcarceño deberá afrontar un nuevo desafío: enfrentará al ganador de la Región XV en un partido que definirá el pasaje a las finales provinciales de los Juegos Bonaerenses.

El objetivo está cada vez más cerca. Con el título regional bajo el brazo, Balcarce buscará dar el último paso para llegar a Mar del Plata y disputar la instancia decisiva de la competencia provincial.