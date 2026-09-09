El tradicional boliche Bracco se convertirá en un gran bazar

La modernidad, la llegada de nuevos comerciantes y la radicación de orientales en Balcarce comienzan a marcar nuevas tendencias en el movimiento comercial local. En ese contexto, un conocido espacio nocturno tendrá un importante cambio de destino.

El tradicional boliche bailable “Bracco” de Av. Gonzales Chaves entre 11 y 13, dejará atrás su histórica actividad y, en poco tiempo, se convertirá en un gran bazar. La nueva propuesta comercial estará impulsada por comerciantes orientales radicados en la ciudad, quienes proyectan una importante transformación tanto en el frente como en el interior del inmueble.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, arquitectos ya se encuentran trabajando en el proyecto que modificará por completo la fachada del tradicional local. De acuerdo con los primeros detalles, solo se conservaría la entrada principal, mientras que el resto del frente sería transformado en una amplia superficie vidriada.

El proyecto contempla además una renovación integral del interior, adaptando el espacio a las necesidades del nuevo emprendimiento. En ese sentido, el contrato de alquiler establece una explotación comercial del inmueble por un período total de seis años.

Una vez finalizados los planos y las etapas correspondientes al proyecto, comenzarán los trabajos de edificación y adecuación del lugar para darle forma al nuevo comercio.

La propuesta no estará limitada exclusivamente a artículos de bazar. El emprendimiento prevé incorporar ropa, productos tecnológicos y una amplia variedad de otros artículos, siguiendo el formato de los grandes comercios orientales que en los últimos años han ganado presencia en distintas ciudades.

De esta manera, uno de los espacios que durante años estuvo ligado a la vida nocturna local tendrá una nueva función comercial, en un proceso que refleja también los cambios que atraviesa el sector comercial de la ciudad.