Fuego intencional en un basural a cielo abierto

Un incendio se registró este martes por la noche, poco después de las 19, en un terreno ubicado sobre calle 51, detrás de la planta de la VTV.

Una dotación de Bomberos Voluntarios se hizo presente en el lugar y trabajó para controlar el foco ígneo, que se habría registrado en al menos cuatro sectores diferentes del terreno.

Esta situación llamó particularmente la atención y, de acuerdo con la información recabada por Radio Puntonueve, hace presumir que el fuego habría sido iniciado de manera intencional.

El terreno presenta además una problemática que viene generando reiteradas quejas entre los vecinos de la zona. En el lugar se arrojan papas, basura y maderas, acumulación de residuos que favorece la presencia de roedores.

A esto se suma el fuerte olor que genera la descomposición de las papas arrojadas en el sector, una situación que los vecinos vienen reclamando desde hace tiempo.

El incendio volvió a poner en evidencia las condiciones de este terreno y la preocupación de quienes viven en las inmediaciones por la acumulación de residuos y los posibles riesgos que representa.