Gimnastas balcarceñas fueron recibidas por el intendente tras su destacada actuación en Paraguay

El intendente Esteban Reino recibió en la “Sala de los Intendentes” a las gimnastas balcarceñas Martina Lupo y Florencia Ferraggine, quienes tuvieron una destacada participación en el Campeonato Sudamericano de Niveles USAG “Asunción 2026”, desarrollado entre el 2 y el 5 de septiembre en Paraguay.

Del encuentro también participó la subsecretaria de Deporte y Recreación, Soledad Vivio. Durante la reunión, Reino felicitó a ambas deportistas por los resultados obtenidos y por representar a Balcarce en una competencia de carácter internacional.

El jefe comunal destacó especialmente el esfuerzo, la dedicación y la preparación que requiere alcanzar este tipo de resultados en una disciplina de alto nivel competitivo.

En el certamen, Martina Lupo se consagró campeona sudamericana en su nivel, alcanzando el primer puesto y obteniendo un importante reconocimiento dentro de la competencia continental.

Por su parte, Florencia Ferraggine compitió en el Nivel 8 y logró ubicarse en el octavo puesto de la clasificación general, en una categoría que reunió a representantes de distintos países.

La recepción sirvió además para reconocer el trabajo que ambas gimnastas vienen desarrollando y poner en valor el crecimiento de la disciplina y la representación de deportistas locales en competencias de nivel internacional.