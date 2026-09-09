Bomberos Voluntarios realizarán un sirenazo nacional por reclamos económicos y normativos

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios llevará adelante este jueves 10 de septiembre un sirenazo nacional y simultáneo a las 10, como medida de reclamo ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional a una serie de planteos económicos y normativos que, según señalaron desde el sector, resultan fundamentales para garantizar el funcionamiento de los cuarteles de todo el país.

La convocatoria es impulsada por el Consejo de Federaciones y las 29 federaciones provinciales que integran el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV). La protesta será pacífica y no afectará la prestación del servicio: los cuarteles mantendrán sus guardias activas y la atención de emergencias tendrá prioridad absoluta.

El reclamo por los fondos

Uno de los principales puntos planteados está relacionado con la transferencia de los fondos que corresponden legalmente al sistema. Según informaron, permanece pendiente de ejecución y distribución un remanente correspondiente al ejercicio 2025 y períodos anteriores por $59.330.748.051,41.

Desde Bomberos Voluntarios remarcaron que se trata de recursos establecidos por la Ley Nacional N.º 25.054, con una afectación específica, por lo que no constituyen una ayuda extraordinaria ni un aporte discrecional del Estado Nacional.

De acuerdo con la estimación difundida por el sector, la distribución de esos fondos representaría aproximadamente $45 millones para cada asociación de Bomberos Voluntarios.

Cuatro ejes de la convocatoria

Además del reclamo por los fondos pendientes, la convocatoria contempla otros tres ejes vinculados con el funcionamiento cotidiano de las asociaciones.

Uno de ellos es la atención de emergencias en rutas concesionadas. Los bomberos voluntarios sostienen que responden de manera permanente a siniestros en estas trazas utilizando personal, vehículos y equipamiento propio, sin recibir una compensación por esa prestación.

En ese sentido, solicitan que los contratos correspondientes a la nueva Red Federal de Concesiones contemplen convenios obligatorios, una contraprestación mensual por disponibilidad, el reintegro de gastos extraordinarios y una compensación por eventuales daños sufridos por los cuarteles durante la atención de siniestros.

Otro de los reclamos apunta a la aplicación integral y uniforme de la Ley de Fortalecimiento N.º 27.629, sancionada en 2021. En particular, se reclama la implementación efectiva por parte de ARCA del reintegro del IVA correspondiente a la compra de bienes, servicios y equipamiento destinados a las asociaciones.

Finalmente, el sector solicita al Ministerio de Economía y al Banco Central que agilicen los pagos al exterior. La dificultad surge, según explicaron, por los elevados costos de los vehículos de emergencia nacionales, que lleva a los cuarteles a recurrir a la compra de unidades usadas en otros países. Estas operaciones requieren habitualmente el pago anticipado total contra la correspondiente factura proforma, lo que genera dificultades financieras para las asociaciones.

Las emergencias seguirán siendo atendidas

A pesar de la medida, desde el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios aclararon que la atención de emergencias no se verá afectada.

El sirenazo será una acción simultánea en todo el territorio nacional, pero los cuarteles conservarán sus guardias y continuarán respondiendo ante incendios, accidentes y cualquier otra situación que requiera su intervención.

Más de 157 mil servicios durante 2026

El reclamo pone el foco también en la magnitud de la tarea que realizan diariamente los bomberos voluntarios en todo el país.

El Sistema Nacional cuenta con más de 1.000 asociaciones y más de 52.000 hombres y mujeres que prestan servicio de manera voluntaria en sus comunidades.

Según datos del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA), durante 2026 ya se registraron 157.229 servicios atendidos por Bomberos Voluntarios. De ese total, 94.536 correspondieron a servicios de emergencia, equivalentes al 60%, mientras que otros 62.639 fueron intervenciones programadas, como suministro de agua, tareas de prevención, representación y otras acciones.

Detrás de cada intervención hay personal, vehículos, equipamiento y cuarteles que requieren recursos para mantenerse operativos.

Este jueves, a las 10, las sirenas sonarán al mismo tiempo en distintos puntos del país. El objetivo de la medida será hacer visible un reclamo que, desde el sector, consideran necesario para garantizar que los bomberos puedan continuar cumpliendo con su tarea esencial en cada comunidad.