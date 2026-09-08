El Concejo Deliberante pondrá bajo la lupa el funcionamiento de organismos nacionales

La primera sesión ordinaria de septiembre del Concejo Deliberante tendrá entre sus temas de tratamiento dos comunicaciones impulsadas por la concejal Sol Di Gerónimo, vinculadas con el funcionamiento de organismos nacionales y su impacto sobre sectores particularmente vulnerables de la comunidad.

Uno de los proyectos está relacionado con la situación de los odontólogos que brindan atención a afiliados de PAMI, a partir de la renuncia de profesionales y de los distintos conflictos que se vienen registrando con el organismo. Ante este escenario, la edil buscará conocer cuál es la situación actual y qué medidas se prevén para garantizar la continuidad y el acceso a las prestaciones odontológicas de los jubilados y pensionados.

El segundo planteo apunta a conocer qué sucede con los trámites correspondientes a pensiones no contributivas por discapacidad, que permanecen durante largos períodos sin registrar avances administrativos. La demora en este tipo de gestiones genera preocupación debido a que se trata de un beneficio destinado a personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

En ambos casos, Di Gerónimo planteará pedidos de información a los organismos nacionales correspondientes, con el objetivo de conocer el estado de las situaciones planteadas y las acciones previstas para resolverlas.

La concejal manifestó su preocupación por las consecuencias que las demoras, los conflictos y las dificultades en el funcionamiento de estos organismos pueden generar entre los vecinos, especialmente cuando afectan el acceso a prestaciones y beneficios destinados a personas que requieren una respuesta del Estado.

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