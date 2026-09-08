Ya se vendieron 6.000 entradas anticipadas para la vuelta del automovilismo al Fangio

El automovilismo volverá a ser protagonista en Balcarce los próximos 26 y 27 de septiembre, cuando el autódromo Juan Manuel Fangio reciba a las TC Pick Up, TC Pista Pick Up y el Turismo Special de la Costa, en una jornada que tendrá además un condimento especial: la reinauguración del histórico circuito de la sierra La Barrosa.

La competencia genera una marcada expectativa entre los vecinos, los fanáticos del automovilismo y quienes llegarán a la ciudad para disfrutar del espectáculo. A esta altura, ya se comercializaron 6.000 entradas anticipadas, una cifra que refleja el interés que despierta el regreso de las categorías al Fangio.

La actividad también comienza a tener impacto en el movimiento turístico de la ciudad. Según se indicó, existe una importante ocupación de los alojamientos para ese fin de semana, anticipando una masiva llegada de visitantes.

El regreso de las categorías nacionales representa, además, un momento esperado para Balcarce, que volverá a vivir una jornada de automovilismo en uno de los escenarios más emblemáticos del país. La reinauguración del Juan Manuel Fangio será, en ese sentido, uno de los principales atractivos de un fin de semana que promete convocar a una multitud.

Una posible presentación en la ciudad

En las últimas horas también trascendió que podría realizarse una presentación promocional de vehículos y pilotos en la ciudad, como antesala del evento. Si bien la actividad todavía no fue anunciada oficialmente, la versión indica que tendría lugar en la estación de servicio Shell ubicada en avenida San Martín y calle 107.

De confirmarse, sería una oportunidad para que el público pueda acercarse a los autos y tomar contacto con algunos de los protagonistas antes de la actividad en el autódromo.

Con las entradas anticipadas avanzando y una importante demanda de alojamiento, Balcarce se prepara así para un fin de semana en el que el rugir de los motores volverá a escucharse en la sierra La Barrosa.