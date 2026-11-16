Balcarce forma parte de la recientemente constituida Mesa Técnica Regional del Sudeste Bonaerense, un espacio de articulación integrado por 13 municipios que buscará coordinar proyectos y acciones para impulsar el desarrollo económico y productivo de la región.

La conformación de este ámbito se formalizó en Tandil, mediante la firma del Acta Acuerdo Institucional y Constitución de la Mesa Técnica Regional del Sudeste Bonaerense. Del encuentro participó el intendente de Balcarce, Esteban Reino, junto a sus pares de Tandil, Miguel Lunghi; Necochea, Arturo Rojas; General Alvarado, Sebastián Ianantuony; San Cayetano, Miguel Gargaglione; Ayacucho, Emilio Cordonnier; y Lobería, Pablo Barrena.

También estuvieron representados General Pueyrredón, Rauch, Mar Chiquita, Benito Juárez, Adolfo Gonzales Chaves y Maipú.

Uno de los temas centrales de la jornada fue la recuperación y articulación del tren de cargas con los puertos de Quequén y Mar del Plata. La propuesta apunta a mejorar la conectividad logística de la producción regional mediante un sistema que integre el transporte ferroviario, el camión y las terminales portuarias.

En ese esquema, Tandil y Balcarce aparecen como dos de los nodos intermedios de transferencia, dentro de una estrategia que busca analizar el recorrido completo de la producción y fortalecer los corredores viales y ferroviarios.

El acuerdo establece cinco ejes prioritarios de trabajo: Producción y Desarrollo Económico; Conectividad e Infraestructura; Desarrollo Turístico Integrado; Innovación y Desarrollo Tecnológico; y Fortalecimiento del entramado urbano y rural.

En materia económica, la iniciativa contempla potenciar las actividades agroindustriales, ganaderas, mineras, pesqueras, industriales y tecnológicas. La región reúne aproximadamente 1,15 millones de habitantes, abarca 50.025 kilómetros cuadrados y registra una producción granaria superior a los 5,6 millones de toneladas.

Además, se buscará promover una oferta turística integrada que vincule el litoral marítimo, las sierras de Tandilia y los circuitos de turismo rural, así como fortalecer la relación entre universidades, organismos científicos, empresas y sectores productivos.

La Mesa tendrá una estructura operativa integrada por funcionarios de las áreas de Producción, Desarrollo Económico, Obras Públicas, Planificación y Medio Ambiente de los municipios participantes. Entre sus funciones estarán la elaboración de proyectos ejecutivos, la generación de indicadores comunes y la gestión de iniciativas ante organismos provinciales, nacionales e internacionales.

Durante la apertura, el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, destacó la importancia de avanzar hacia una mirada regional que permita abordar problemáticas y oportunidades que exceden los límites de cada distrito.

«La gente, nuestra gente, vive en una región. A nosotros nos toca aprender a gobernar también con esa mirada», expresó.

Por su parte, el intendente de Ayacucho, Emilio Cordonnier, planteó la necesidad de aprovechar las capacidades complementarias de los municipios y avanzar en proyectos conjuntos para favorecer la radicación de industrias, conseguir financiamiento para obras y mejorar servicios e infraestructura.

La constitución de esta Mesa Técnica representa un nuevo ámbito de trabajo conjunto para los 13 distritos, con el objetivo de establecer prioridades comunes y avanzar en proyectos que permitan potenciar las posibilidades productivas, logísticas y turísticas del Sudeste Bonaerense.