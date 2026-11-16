Poco después de las 11:30 de este lunes, se registró un accidente de tránsito en la intersección de avenida Kelly y calle 21.

Según pudo saber Radio Puntonueve, el conductor de una Renault Sandero Stepway realizó el giro en el retome de calle 21 hacia 23 y no habría advertido la circulación de una motocicleta de baja cilindrada.

Como consecuencia del impacto, el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió distintos golpes.

Ante esta situación, intervino una ambulancia del SAME, cuyo personal dispuso el traslado del conductor de la moto al Hospital Municipal Dr. Felipe A. Fossati para una evaluación médica, por precaución.

En el lugar también trabajaron agentes de Tránsito y personal de la Estación de Policía Comunal.