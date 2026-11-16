El secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales, Marcelo Fabián Garaguso, confirmó que se presentó una denuncia penal a raíz de una situación denunciada por un empleado municipal afiliado al gremio, quien habría advertido sobre presuntos cobros de dinero por parte de otros trabajadores para facilitar la obtención de licencias de conducir y evitar determinados trámites administrativos.

Según explicó Garaguso, desde el Sindicato asesoraron al trabajador para que pusiera los hechos en conocimiento de sus superiores. Posteriormente, intervinieron los abogados de la Municipalidad y el responsable del área correspondiente, quienes avanzaron con la presentación judicial.

«Hay elementos de prueba, de hecho la Justicia ya los tiene en sus manos», manifestó el dirigente sindical. No obstante, pidió cautela debido a que la investigación se encuentra en curso y evitó brindar nombres de las personas que podrían estar involucradas.

Durante su intervención, Garaguso también hizo referencia a otra situación que el gremio se encuentra analizando, relacionada con la acumulación de funciones en distintos ámbitos de la administración municipal.

Por otra parte, se refirió a los trabajos de remodelación de la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales y a los proyectos que la entidad tiene previstos para los próximos años. Entre ellos mencionó la construcción de un centro médico y un futuro polideportivo, iniciativas destinadas a ampliar los servicios y espacios disponibles para los afiliados.