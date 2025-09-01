Balcarce será sede de un curso nacional para entrenadores de tenis de mesa

Entre el 25 y el 27 del corriente mes se llevará a cabo en Balcarce un curso nacional para entrenadores de tenis de mesa. La actividad tendrá lugar en el Centro de Entrenamiento «La cuna del Quintupe».

La inscripción se encuentra abierta desde hace algunas semanas y quedan pocos cupos disponibles. Hasta el momento, hay más de 20 entrenadores inscriptos provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algunas de las localidades representadas son Olavarría, Trenque Lauquen, Bragado, Tandil, Pinamar, Villa Gesell, Madariaga, Quequén, Necochea, Balcarce, Las Heras, Ituzaingó y CABA.

El curso será dictado por el entrenador ITTF Nivel 3 Diego Temperley, quien actualmente se desempeña como coordinador titular del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) en la disciplina tenis de mesa.

La modalidad del curso será presencial y tendrá una carga horaria total de 16 horas. Se desarrollará con el uso de siete mesas y contará con análisis de videos de partidos nacionales e internacionales. El inicio está previsto para el viernes 25 a las 15:00 y finalizará el domingo 27 a las 13:00.

Quienes aprueben la capacitación obtendrán el Certificado de Entrenador Nacional Nivel 1, avalado por la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM).