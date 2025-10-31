Balcarce tendrá su Expo Rural en 2026

La Sociedad Rural de Balcarce anunció la realización de una Expo Rural en el año 2026. El anuncio oficial se efectuará el lunes 3 de noviembre, a las 11, en la sede de la institución ubicada en calle 20 entre 15 y avenida Favaloro.

Según lo adelantado a FM 100.9, la muestra agropecuaria, comercial e industrial está prevista para el mes de abril de 2026. Se trabaja actualmente en el organigrama del evento, que incluirá un ciclo de charlas, una muestra ganadera, stands comerciales, exhibición de innovaciones tecnológicas del sector agroindustrial, paseo gastronómico, espectáculos artísticos, actividades recreativas y espacio para artesanos.

Durante la conferencia de prensa también se informará sobre una convocatoria a socios programada para el miércoles 19 de noviembre, jornada en la que se desarrollará una charla a cargo de Silvio D. Marchetti, director nacional de Producción Ganadera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Marchetti disertará sobre “Aplicación de la trazabilidad electrónica y acceso a la información”, sistema que comenzará a regir el 1 de enero de 2026.