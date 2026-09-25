Kicillof entregó escrituras a familias de Balcarce y luego participó de la reapertura del Fangio

En el marco de su visita institucional a Balcarce, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes el acto de entrega de escrituras de propiedad a familias de la ciudad, en las instalaciones del Teatro Municipal “Luis A. Conti”.

La actividad se desarrolló a través del programa provincial “Mi Escritura, Mi Casa”, que se implementa mediante la Escribanía General de Gobierno y tiene como objetivo avanzar en la regularización dominial y facilitar el acceso gratuito al título de propiedad. La agenda oficial había contemplado inicialmente la entrega de 307 escrituras para familias balcarceñas.

Durante el acto, Kicillof destacó el alcance de la política de regularización dominial y sostuvo que se trata de una deuda que la Provincia mantenía con numerosas familias bonaerenses, que a través de este programa pueden acceder a la documentación que acredita legalmente la propiedad de sus viviendas.

La obtención de la escritura brinda seguridad jurídica sobre el inmueble y permite a los beneficiarios realizar distintos trámites, entre ellos gestionar la afectación a vivienda, acceder a créditos para ampliación, utilizar el título como garantía y solicitar la condonación de deudas acumuladas correspondientes al impuesto inmobiliario, de acuerdo con las condiciones previstas por el programa.

Un cumpleaños particular

La jornada tuvo además un momento particular, ya que coincidió con el cumpleaños del gobernador bonaerense. En medio de la ceremonia, vecinos y autoridades presentes lo homenajearon con el tradicional canto del “Feliz Cumpleaños” y una torta alegórica.

Luego de la actividad desarrollada en el Teatro Municipal de calle 16, la comitiva oficial modificó parte de la agenda prevista inicialmente. Estaba contemplada una recorrida por la obra de la avenida Centenario para observar los trabajos vinculados al ensanche de la Ruta Provincial 55, pero finalmente la actividad fue dejada de lado por cuestiones de tiempo.

La comitiva se trasladó entonces directamente hacia el Autódromo Municipal “Juan Manuel Fangio”, donde Kicillof participó del acto institucional de reinauguración del histórico escenario deportivo.

La ceremonia de reapertura se realizó en el sector de boxes y contó también con la presencia del intendente Esteban Reino y del presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane. El acto marcó la puesta en valor del circuito luego de los trabajos realizados para recuperar sus instalaciones, en la previa del regreso de las categorías nacionales previsto para este fin de semana.

De esta manera, la visita del gobernador a Balcarce quedó concentrada en dos actividades centrales: la entrega de escrituras a familias de la ciudad y la reinauguración oficial del Autódromo Juan Manuel Fangio, uno de los escenarios históricos del automovilismo argentino.