Reapertura del Fangio: horarios, accesos, estacionamiento y recomendaciones para el público

Este viernes se llevará adelante la reapertura del Autódromo “Juan Manuel Fangio” de Balcarce, en una jornada especial para la ciudad y para el automovilismo argentino. Las puertas del predio abrirán al público a partir de las 8 de la mañana.

Desde la organización se solicitó a quienes concurran prestar especial atención a los accesos y al sentido de circulación establecido dentro del circuito, con el objetivo de garantizar un operativo ordenado y seguro.

El público general deberá ingresar exclusivamente por la puerta 1, ubicada sobre calle 63. En tanto, el acceso destinado a boxes y acreditaciones especiales será por calle 79, a través del ingreso del Kartódromo.

Sentido de circulación

Uno de los puntos centrales del operativo será la circulación vehicular dentro del predio. En el sector superior destinado al público general se implementará un sentido único.

Los vehículos ingresarán por calle 63, continuarán subiendo y luego deberán dirigirse hacia la derecha. Desde la organización remarcaron que en este sector no habrá circulación en doble sentido, por lo que se solicita respetar las indicaciones para facilitar tanto el ingreso como el egreso.

Aquellas personas que todavía no hayan adquirido su entrada podrán hacerlo directamente en la puerta de ingreso, donde habrá venta de localidades durante las 24 horas de las jornadas.

Estacionamiento

El predio contará con sectores habilitados para estacionamiento, con los siguientes valores:

Autos: $40.000

Motos: $15.000

Combis: $60.000

Casillas y motorhomes: $80.000

Servicios para el público

El sector destinado a los espectadores contará con baños químicos, food trucks, kioscos y puestos de venta de bebidas.

También se implementará un operativo sanitario que incluirá atención médica, postas sanitarias, promotores de salud y socorristas voluntarios, con el objetivo de brindar asistencia durante el desarrollo de la jornada.

Recomendaciones para los asistentes

Desde la organización se recomienda mantenerse hidratado y llevar elementos de protección frente a las condiciones climáticas, como gorra y protector solar, además de abrigo en caso de ser necesario.

También se solicita circular con precaución en sectores donde pueda haber piedras, desniveles o barrancos, respetar las zonas delimitadas y seguir las indicaciones del personal de organización, tránsito y seguridad.

Operativo de seguridad

La ruta ya cuenta con la cartelería y señalización correspondiente para ordenar el tránsito y acompañar el movimiento de los asistentes.

Además, personal de la Dirección de Control y Movilidad Urbana, el Escuadrón de Seguridad Vial Balcarce de Gendarmería Nacional, Policía y el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires participarán de los operativos preventivos y de control en la zona.

La reapertura del Autódromo “Juan Manuel Fangio” marcará una jornada significativa para Balcarce, con el regreso de la actividad automovilística al escenario emblemático de la ciudad.

Desde la organización solicitaron la colaboración del público y el cumplimiento de las indicaciones de acceso, circulación y seguridad para que la jornada pueda desarrollarse de manera ordenada.