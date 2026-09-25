McCain alertó por una falsa convocatoria laboral que circula en Balcarce

Desde la empresa McCain Argentina, cuya planta de Balcarce es considerada la fábrica de procesamiento de papas congeladas más grande de Sudamérica, hicieron llegar a la redacción de El Diario un comunicado destinado a alertar a la comunidad sobre una falsa convocatoria laboral que circula a través de redes sociales, correos electrónicos y servicios de mensajería.

Según informaron desde la compañía, las comunicaciones fraudulentas utilizan sin autorización el nombre, la marca y otros elementos identificatorios de McCain Argentina para ofrecer supuestos puestos de trabajo. En algunos casos, se cita a las personas a presentarse en la planta de Balcarce y se les solicita dinero para un supuesto uniforme, además de datos bancarios.

Desde la empresa aclararon que dicha convocatoria es falsa y que no fue emitida ni autorizada por McCain, por lo que no forma parte de ningún proceso de búsqueda, selección o contratación de personal.

Asimismo, remarcaron que las personas que difunden estas comunicaciones no representan a McCain ni están autorizadas para actuar en nombre de la compañía.

Qué nunca solicita McCain

En el comunicado, la empresa recordó que nunca solicitará pagos, transferencias o depósitos de dinero para acceder a un puesto de trabajo, ni para uniformes, ropa de trabajo, exámenes, capacitaciones u otros conceptos.

Tampoco solicitará claves, contraseñas, códigos de validación, datos de tarjetas ni credenciales de acceso a cuentas bancarias o billeteras virtuales.

Además, McCain señaló que no requiere datos bancarios vinculados con una supuesta contratación antes de la finalización del proceso formal de selección y contratación, ni convoca a personas a presentarse en sus plantas sin que previamente hayan completado el proceso de postulación, una entrevista con el equipo de Recursos Humanos y recibido una confirmación verificable de la compañía.

Recomendaciones ante mensajes sospechosos

Desde McCain pidieron a quienes reciban una comunicación sospechosa que no respondan, no realicen ningún pago, no compartan datos personales o bancarios y no sigan instrucciones impartidas por terceros.

La empresa explicó que sus comunicaciones directas se realizan mediante dominios corporativos oficiales y que, cuando interviene un tercero autorizado, su participación debe poder ser debidamente verificada. Las búsquedas laborales vigentes pueden ser consultadas a través del sitio oficial de empleos de McCain.

Finalmente, indicaron que aquellas personas que ya hayan realizado un pago o compartido datos bancarios, claves, códigos o credenciales de acceso deben comunicarse inmediatamente con su banco o proveedor de servicios de pago y realizar la correspondiente denuncia ante las autoridades.

McCain Argentina agradeció a quienes se comunicaron para alertar sobre la situación y pidió que se comparta exclusivamente el comunicado oficial para evitar que otras personas puedan resultar perjudicadas. La empresa, además, señaló que se reserva el derecho de ejercer las acciones que pudieran corresponder frente al uso no autorizado de su nombre, marca y demás elementos identificatorios.