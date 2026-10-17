Reino pidió cautela en el debate por los plaguicidas y reclamó explicaciones institucionales al INTA

El intendente de Balcarce, Esteban Reino, se refirió en Radio Puntonueve a la polémica generada en torno a la investigadora Virginia Aparicio y los resultados del proyecto internacional SPRINT, que estudió la presencia de plaguicidas en muestras humanas y ambientales. En ese marco, pidió cautela al abordar la problemática, reconoció que no cuenta con conocimientos técnicos para emitir una opinión científica y consideró que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) debería brindar explicaciones institucionales sobre la investigación.

“Yo no puedo tener una opinión técnica, son cuestiones muy técnicas, muy científicas”, expresó el jefe comunal. No obstante, señaló que las investigaciones desarrolladas dentro de organismos estatales deben ajustarse a los parámetros establecidos por esas instituciones y aseguró que también escuchó la posición del INTA.

Reino consideró que se trata de una cuestión sensible que requiere escuchar a los distintos profesionales involucrados. En relación con la utilización de agroquímicos en la producción agropecuaria, manifestó su acuerdo con avanzar hacia un uso más racional de estos productos.

“Si lo que se quiere intentar es que haya un uso más racional, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo?”, sostuvo.

El Intendente reconoció que los agroquímicos contribuyeron al incremento de la producción agropecuaria en el país, aunque remarcó que su utilización debe ser racional y que las cuestiones relacionadas con sus efectos y controles deben ser evaluadas por especialistas.

La exposición de Virginia Aparicio y el rol del INTA

Consultado sobre la decisión del oficialismo de no acompañar institucionalmente la presentación de Aparicio y la ausencia de concejales de algunos bloques en la charla realizada el jueves, Reino afirmó que estaba de acuerdo con que la investigadora pudiera exponer sus planteos.

“El presidente del Concejo me consultó y le dije que me parecía bárbaro, que todas las voces debían ser escuchadas”, indicó.

Según explicó, Aparicio solicitó un espacio a través de un bloque político y se le facilitó el lugar para realizar la actividad. Sin embargo, consideró que el INTA debería asumir un papel más activo en la comunicación pública de los aspectos vinculados con la investigación.

“Si vos formás parte de una institución como el INTA, tendría que salir el INTA a explicar ciertas cosas, no una investigadora que diga una opinión que puede ser subjetiva o no, desconozco”, manifestó.

En cuanto a la falta de participación de representantes del oficialismo, el jefe comunal dijo desconocer los motivos, aunque reconoció que la ausencia en las instancias de comisión había generado interrogantes. También planteó que en torno a este tipo de discusiones pueden existir posicionamientos políticos.

Los controles sobre el uso de agroquímicos

Otro de los ejes de la entrevista estuvo relacionado con los cuestionamientos sobre las medidas locales para controlar las aplicaciones de agroquímicos y los proyectos vinculados con la temática que, según se expresó durante la charla, no avanzaron en el Concejo Deliberante.

Al respecto, Reino sostuvo que el Municipio no cuenta con una estructura técnica suficiente para fiscalizar directamente las aplicaciones en la totalidad de los establecimientos rurales del distrito.

“Nosotros no tenemos organismos técnicos como para controlar todo lo que pasa en el distrito. Eso tiene que ser la Provincia de Buenos Aires o la Nación”, afirmó.

El Intendente consideró que la sanción de ordenanzas no garantiza por sí sola su cumplimiento y señaló que una fiscalización permanente requeriría incorporar una cantidad importante de personal y recursos.

Como alternativa, mencionó los controles sobre las recetas agronómicas, la intervención de las agronomías y la actuación de organismos provinciales y nacionales ante denuncias concretas por presuntas aplicaciones incorrectas.

“Cuando hay una denuncia determinada sobre algún productor que esté utilizando mal un agroquímico, deben intervenir la Policía Ecológica, los organismos de la Provincia y hasta algún organismo nacional”, sostuvo.

La calidad del agua de red

Durante la entrevista, Reino también respondió a las inquietudes sobre la posibilidad de continuar consumiendo con confianza el agua de la red pública.

El jefe comunal defendió los controles que realiza el Municipio y aseguró que se llevan adelante análisis periódicos cuyos resultados se encuentran disponibles para la comunidad.

“Nosotros hacemos los análisis cada 15, 20 o 30 días, están todos a disposición y se publican en la página”, afirmó.

En ese sentido, calificó como muy bueno el sistema local de control de calidad del agua.

“Hay que tener mucho cuidado cómo se plantea”

Finalmente, Reino pidió evitar que los resultados de las investigaciones sobre plaguicidas se confundan con otras problemáticas ambientales y remarcó la importancia de explicar con claridad qué se está midiendo y cuáles son los alcances de los estudios.

“Hay que tener mucho cuidado cómo se plantea, porque es muy lindo tirar una bomba y después, ¿cuál es la solución?”, expresó.

Las declaraciones se produjeron en medio del debate abierto en Balcarce por los resultados del proyecto SPRINT, la exposición de Virginia Aparicio y los reclamos de vecinos por mayores controles ambientales.

La discusión volvió a poner en el centro la necesidad de precisar las responsabilidades de los distintos niveles del Estado en materia de fiscalización, prevención y comunicación pública de los riesgos ambientales, así como de garantizar información clara y accesible para la comunidad.