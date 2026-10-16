El Museo Histórico realizó un encuentro sobre memoria, patrimonio e identidad

El Museo Histórico Municipal de Balcarce fue escenario de una nueva edición del ciclo “Diálogos entre el pasado y los desafíos del presente”, un espacio destinado a compartir conocimientos, reflexionar sobre la historia y poner en valor el patrimonio que forma parte de la identidad de la comunidad.

En esta oportunidad, la actividad estuvo centrada en el tema “Proyecto Cruz del Centenario: memoria, patrimonio e identidad” y contó con la participación del arquitecto Rubén Kavanagh, quien compartió sus conocimientos y su visión sobre esta iniciativa.

La propuesta invitó a los presentes a redescubrir aspectos del pasado y reflexionar sobre los desafíos que implica preservar su legado para las futuras generaciones.

Desde el Museo Histórico Municipal destacaron que la jornada fue un espacio de intercambio, reflexión y emoción, que permitió poner en perspectiva la importancia de reconocer aquellos elementos que identifican a la comunidad y asumir el compromiso de proteger su historia.

Finalmente, desde la institución agradecieron al arquitecto Rubén Kavanagh por su participación y a todas las personas que acompañaron el encuentro, que formó parte de las actividades destinadas a promover el conocimiento y la valoración del patrimonio histórico local.