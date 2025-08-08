Balcarceños en la Liga Provincial de Tenis de Mesa

Alrededor de treinta tenimesistas de “Top Serrano” se presentarán en la segunda fecha clasificatoria de la 10ª. edición de la Liga por equipos de la Federación Bonaerense de Tenis de Mesa, que se disputará este sábado y domingo en Santa Clara del Mar.

Se medirán entre 55 equipos con trescientos jugadores de distintas ciudades bonaerenses al estilo “Copa Davis” con dos partidos de singles, uno de dobles y dos singles, donde un solo jugador puede ser doble singlista.

Clasificarán a los play off finales los ocho mejores equipos de cada categoría y ese es el objetivo de los instructores Fabián y Nicolás Bianchini, del centro de entrenamiento “La cuna del quíntuple”.

Los equipos

1ª: Nicolás Bianchini, Joaquín Álvarez, Ignacio Bianchini, Enzo Simoiz y Luis Frutos.

2ª: Alfonso Arislur, Juan Cruz Lencina, Bautista Faiella y Joel Miño.

3ª: Felipe Costa, Fausto Gómez, Enzo Giménez, Gastón González y Julián Etchegaray.

4ª: Lucía Berruet, Pedro Orieta, Fausto Bosatta, Joaquín Kuch y Cristóbal Barbieri.

5ª: Bautista Dimarco, Alan Ibáñez, Lucas González e Ismael Funes; Agustín Odriozola, Pedro Rodríguez Curate, Valentín Ramos, Cristian Martínez y Nicolás Bertram y Santino Duarte.