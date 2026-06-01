Banco Provincia licitará un inmueble en Balcarce junto a otras 23 propiedades en distintos puntos de la provincia de Bs As

El Banco de la Provincia de Buenos Aires anunció la puesta a la venta de veinticuatro inmuebles de su propiedad mediante la modalidad de licitación pública, entre los cuales se encuentra una propiedad ubicada en la ciudad de Balcarce.

La iniciativa forma parte de una política impulsada por la entidad bancaria con el objetivo de transparentar la gestión de sus activos y ofrecer a la comunidad la posibilidad de acceder a distintas propiedades a través de mecanismos abiertos, competitivos y equitativos.

Según se informó oficialmente, el listado completo de inmuebles ya se encuentra disponible para su consulta en el portal web del banco. Además de la propiedad situada en Balcarce, la oferta incluye bienes localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en diferentes municipios bonaerenses, entre ellos Mar del Plata, La Plata, Caseros, San Clemente del Tuyú, Alejandro Korn y Quilmes.

En relación con el cronograma establecido para el proceso, la apertura de sobres se realizará el próximo 8 de junio. El acto administrativo tendrá lugar en las dependencias correspondientes de la entidad financiera, de acuerdo con la ubicación geográfica de cada uno de los inmuebles incluidos en la licitación.

Desde el Banco Provincia señalaron que los interesados podrán acceder a toda la documentación vinculada a las propiedades, incluyendo características, condiciones de venta y requisitos para participar del proceso licitatorio.

En el caso puntual del inmueble ubicado en Balcarce, vecinos, inversores y potenciales compradores pueden consultar los detalles técnicos y comerciales a través del apartado de oportunidades inmobiliarias disponible en la página oficial del Banco Provincia.

Para más información, los interesados pueden ingresar al siguiente link:https://www.bancoprovincia.com.ar/inmuebles/OportunidadesInmobiliarias/Detalles/1313.