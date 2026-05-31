La Provincia reabrirá las paritarias en junio en medio de la caída de recursos y el reclamo salarial

Con el inicio de junio y mientras los trabajadores estatales bonaerenses perciben los salarios correspondientes a mayo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires se prepara para retomar las negociaciones paritarias con los distintos gremios del sector público.

La administración encabezada por el gobernador Axel Kicillof prevé formalizar la convocatoria luego de que el INDEC publique el índice de inflación de mayo, previsto para el próximo 11 de junio. Hasta el momento, los encuentros mantenidos entre funcionarios y representantes sindicales tuvieron un carácter preliminar y estuvieron enfocados en exponer el complejo escenario financiero que atraviesa la Provincia.

Desde el Ejecutivo bonaerense ya adelantaron algunos aspectos de la propuesta que llevarán a la mesa de negociación. Entre ellos, se destaca la intención de alcanzar un acuerdo de mediano plazo, con una vigencia estimada de entre tres y cuatro meses, siguiendo la modalidad utilizada en la negociación anterior. La estrategia apunta a brindar mayor previsibilidad al gasto salarial en un contexto marcado por la caída de la recaudación y la reducción de los recursos provenientes de la coparticipación federal.

Asimismo, el Gobierno provincial descartó la posibilidad de otorgar aumentos diferenciados para determinados sectores de la administración pública, una alternativa que había sido planteada por algunos gremios para beneficiar a los trabajadores con menores ingresos. De esta manera, la oferta salarial será uniforme para todos los empleados estatales.

La discusión se da en un escenario en el que los trabajadores acumulan una recomposición salarial del 9% en lo que va de 2026, mientras que la inflación registrada alcanza el 12%, generando una pérdida de poder adquisitivo que los sindicatos buscarán recuperar en la próxima negociación.

Otro de los reclamos gremiales apunta a que cualquier incremento que se acuerde tenga impacto sobre los salarios de junio, de modo que pueda ser incorporado al cálculo del medio aguinaldo que se abonará a fines de ese mes.

En el Gobierno reconocen que las restricciones presupuestarias limitan las posibilidades de otorgar incrementos significativos. Sin embargo, estiman que la inflación de mayo podría ubicarse en torno al 2%, consolidando una tendencia descendente que favorecería la firma de un acuerdo por varios meses.

Paralelamente, la Provincia sigue de cerca la evolución de los reclamos judiciales que mantiene contra el Estado nacional por fondos adeudados. Uno de los expedientes más importantes tendrá una instancia clave el próximo 10 de junio, cuando el Gobierno nacional deba presentar ante la Corte Suprema una propuesta de pago por la deuda reclamada por Buenos Aires en concepto de transferencias previsionales destinadas al Instituto de Previsión Social (IPS).

En ese marco, Kicillof recordó recientemente que la Provincia mantiene ocho reclamos ante la Corte Suprema por distintas deudas nacionales que, según afirmó, superan los 15 billones de pesos. La resolución de esos litigios es observada con expectativa por la administración bonaerense, que busca aliviar la presión sobre sus cuentas públicas en medio de un escenario económico desafiante.