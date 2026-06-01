Destacada actuación de ciclistas balcarceños en la 10° edición de la Vuelta a Gardey

Con una participación récord de 280 ciclistas, este domingo se disputó la 10° edición de la tradicional Vuelta a Gardey, competencia organizada por el Tandil Cicles Club que reunió a deportistas de distintos puntos de la región.

Entre los protagonistas de la jornada estuvieron los balcarceños Cristian Giulano y Abdias Lescano, quienes conformaron una dupla que tuvo una destacada actuación a lo largo del exigente recorrido.

Los representantes de Balcarce lograron ubicarse en el segundo puesto de la categoría Caballeros B, además de alcanzar el cuarto lugar en la clasificación general de la prueba, ratificando su gran nivel competitivo.

Giulano y Lescano completaron los 52 kilómetros del circuito con un tiempo de 1 hora, 26 minutos y 56 segundos, registrando un ritmo de 34,54 kilómetros por hora.

La competencia volvió a consolidarse como uno de los eventos ciclísticos más importantes de la zona, con una convocatoria récord que marcó un nuevo hito para la organización y brindó un gran espectáculo deportivo en los caminos de Gardey.