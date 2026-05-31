Mangoni sufrió la rotura de la caja y perdió puntos valiosos en Córdoba

El Turismo Carretera disputó este fin de semana la sexta fecha de la temporada en el autódromo «Oscar Cabalén» de Córdoba, ante un importante marco de público que acompañó una nueva presentación de la máxima categoría del automovilismo argentino.

La victoria quedó en manos del piloto local Facundo Chapur, quien dominó la competencia de punta a punta y se quedó con un triunfo contundente ante su gente. El podio fue completado por Otto Fritzler y Juan Tomás Catalán Magni.

Para el balcarceño Santiago Mangoni, la fecha cordobesa dejó sensaciones encontradas. Si bien logró mantenerse competitivo durante gran parte del fin de semana, una falla mecánica en los instantes finales de la carrera lo privó de sumar una importante cantidad de puntos para el campeonato.

La actividad comenzó con algunas complicaciones. La clasificación no resultó del todo favorable luego del toque sufrido con el auto de Marcelo Agrelo durante los entrenamientos, situación que obligó al equipo a trabajar intensamente sobre el vehículo y resignar parte de la primera evaluación de pista. Finalmente, la mejor vuelta del piloto de Balcarce le permitió ubicarse en el 15° puesto de la clasificación general.

Ya el domingo, Mangoni integró la tercera serie y consiguió avanzar hasta la quinta colocación, resultado que le permitió asegurarse el 14° lugar de partida para la competencia final.

En la carrera principal logró sostener ese puesto durante gran parte de las 30 vueltas programadas, manteniéndose dentro del lote que aspiraba a sumar buenos puntos. Sin embargo, cuando se disputaba el giro 27, apareció el inconveniente que cambió por completo el panorama.

La caja de velocidades sufrió una rotura que dejó el auto trabado en sexta marcha, obligando al balcarceño a completar las últimas tres vueltas en esas condiciones. La pérdida de rendimiento fue inmediata y comenzó a ceder posiciones de manera progresiva frente a sus rivales.

Finalmente, Mangoni vio la bandera a cuadros en el puesto 24, un resultado que no reflejó el desarrollo que había tenido durante gran parte de la competencia.

«Se rompió la caja y quedó en sexta. Tuve que girar las últimas tres vueltas en esa marcha. Una pena porque perdimos una gran cantidad de puntos», expresó el piloto en diálogo con Puntonueve Noticias.

Ahora, el representante balcarceño buscará dejar atrás este traspié y recuperar terreno en el campeonato cuando el Turismo Carretera dispute su próxima fecha el 21 de junio en el autódromo de Rafaela.