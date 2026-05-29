Choque entre dos vehículos dejó daños materiales en avenida Dorrego y calle 37

En la tarde de este viernes se registró un siniestro vial en la intersección de avenida Dorrego (40) y calle 37, que dejó como saldo daños materiales en los vehículos involucrados.

Por causas que son materia de investigación, un automóvil Ford Fiesta impactó en la parte trasera de un Ford Focus. Según se informó, ambos rodados circulaban en el mismo sentido, en dirección hacia avenida Pueyrredón (39).

Tras el choque, se hicieron presentes en el lugar efectivos de Tránsito y personal de la Estación de Policía Comunal, quienes llevaron adelante tareas de ordenamiento vehicular para garantizar la circulación en la zona.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.