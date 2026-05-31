Se disputó la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Balcarceña

Durante el fin de semana se desarrolló la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 “75° Aniversario de Bomberos Voluntarios de Balcarce”, certamen organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol que además pone en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”.

La jornada comenzó el sábado con tres encuentros que dejaron resultados importantes en la lucha por las principales posiciones. En la cancha de Los Patos, el conjunto local logró una ajustada victoria por 1 a 0 frente a Deportivo Los Pinos, sumando tres puntos valiosos ante su gente.

Por su parte, en el estadio “Néstor Fabrizzi”, Racing FC fue contundente y goleó 4 a 0 a River Balcarce, ratificando su buen momento en el campeonato. En tanto, Sportivo Trabajo Mitre se quedó con un triunfo trabajado al vencer por 1 a 0 a San Lorenzo en el predio de Ferroviarios.

La actividad continuó el domingo con otros tres encuentros. En el Club Teléfonos, FC Agrarias derrotó 2 a 1 a Ferroviarios y sumó una victoria importante. En el estadio “Juan Carlos Gentile”, Atlético San Manuel superó también por 2 a 1 a Atlético San Agustín, mientras que en el “Antonio Cerono” se vivió uno de los partidos más entretenidos de la fecha.

Allí, Amigos Unidos consiguió imponerse por 3 a 2 sobre Boca Juniors en un duelo cargado de emociones y alternativas, cerrando una nueva jornada del fútbol balcarceño con un atractivo espectáculo para los aficionados.

La próxima fecha

La octava jornada del Torneo Apertura tendrá los siguientes cruces:

Atlético San Manuel vs. River Balcarce

Sportivo Trabajo Mitre vs. FC Agrarias

Ferroviarios vs. Boca Juniors

Racing FC vs. San Lorenzo

Los Patos FC vs. Amigos Unidos

Deportivo Los Pinos vs. Atlético San Agustín

Los días y horarios de los encuentros serán confirmados en los próximos días por la Liga Balcarceña de Fútbol.