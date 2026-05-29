El Turismo Special de la Costa buscará reorganizar su Comisión Directiva

Este lunes 1 de junio se desarrollará una importante reunión de pilotos del Turismo Special de la Costa (TSC) con el objetivo de reorganizar la actual Comisión Directiva y designar nuevas autoridades de cara a lo que será la continuidad de la temporada 2026.

El encuentro se llevará a cabo en la estación de servicio Shell “El Peñón Truck”, ubicada en el kilómetro 3,3 de la ruta provincial 88, en el partido de General Pueyrredón, y se concretará en la previa de la próxima competencia de la categoría, prevista para el 21 de junio en el autódromo “Ciudad de Mar del Plata”.

Según se informó, la convocatoria está destinada a todos los pilotos que integran el Turismo Special de la Costa y tendrá como principal objetivo la elección de un nuevo presidente, además de avanzar en la conformación de una renovada estructura dirigencial.

A partir de allí, la intención será establecer un plan de trabajo que permita revertir el presente de la categoría y proyectar acciones para fortalecer su continuidad y crecimiento.

Desde la organización remarcaron la importancia de la participación de los corredores en esta reunión, considerando fundamental que las nuevas autoridades cuenten con el respaldo y acompañamiento de la mayor cantidad de pilotos posibles.