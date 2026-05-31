Profundo pesar por el fallecimiento del comisario Cristian Arbini

La comunidad policial y quienes compartieron distintos ámbitos de trabajo con él expresaron su profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del comisario Cristian Arbini, ocurrido a los 50 años de edad luego de afrontar una enfermedad durante los últimos meses.

Arbini desarrolló una extensa trayectoria dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desempeñándose en distintas dependencias de la ciudad de Mar del Plata y ocupando diversas responsabilidades a lo largo de su carrera profesional.

En Balcarce dejó una huella significativa durante su paso como jefe de la Estación de Policía Comunal, cargo que ocupó entre septiembre de 2019 y febrero de 2021. Durante ese período tuvo a su cargo la conducción de la fuerza local en uno de los momentos más complejos de los últimos tiempos: la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.

En ese contexto encabezó, junto al personal policial, numerosas tareas de prevención, control y asistencia a la comunidad, trabajando de manera articulada con autoridades municipales e instituciones locales para afrontar las dificultades derivadas de la crisis sanitaria.

Su trayectoria estuvo marcada por una reconocida vocación de servicio, el compromiso con la función pública y una conducta basada en sólidos principios éticos. Uno de los hechos que más trascendió durante su carrera fue el rechazo a un soborno ofrecido por una persona que registraba pedido de captura, actitud que le valió el reconocimiento de autoridades y vecinos y que reflejó los valores que guiaron su accionar profesional.

La noticia de su fallecimiento generó una profunda conmoción entre familiares, amigos, compañeros de la institución policial y vecinos de las distintas comunidades donde prestó servicios.