Básquet: El representativo de Balcarce no cosechó puntos

Los equipos de la Escuela de Básquet de la Subsecretaría de Deporte y Recreación tuvieron actividad este fin de semana en Tandil.

Los elencos dirigidos técnicamente por Santiago Masdén y Emanuel Parra jugaron la séptima fecha del Torneo Clausura organizado por la Asociación de Básquet de Tandil. No se cosecharon puntos en la visita a Jorge Newbery de la ciudad serrana.

La fecha 8 será en quince días cuando los equipos municipales viajen a Benito Juárez para jugar frente a la Escuela Municipal de aquella localidad.

