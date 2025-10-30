Básquet: «Las Correcaminos» participaron en torneo marplatense

“Las Correcaminos”, el equipo femenino de la Escuela Municipal de Básquet de Balcarce, participó con éxito de la segunda edición de la actividad denominada Sporting Rosa, torneo de básquet femenino organizado por ese club marplatense.

El certamen contó con la presencia de nueve equipos de la zona en el contexto del Mes de Concientización sobre la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Las balcarceñas enfrentaron por la mañana a Villa del Parque de Necochea, donde se impusieron por tres puntos al final del marcador y por la tarde cayeron por los mismos puntos contra Independiente de Tandil.

Desde el equipo se mostraron agradecidas de volver a ser convocadas para representar a la ciudad en tan significativo evento para todas las mujeres y sus familias.